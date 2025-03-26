Цветочное вдохновение: Хелена Хейнрихсоне создала дизайн футболки Рижского марафона Rimi
Продолжая традицию привлекать к созданию дизайна футболок и медалей Рижского марафона Rimi самых талантливых и ярких латвийских художников, в этом году официальную беговую футболку Nike украсит работа художницы Хелены Хейнрихсоне — цветы. С 2008 года, когда оформление первой официальной футболки доверили Элите Патмалниеце, произведение Хейнрихсоне станет уже 18-м в художественной коллекции марафона.
Хелена Хейнрихсоне, чей дизайн официальной футболки был представлен 25 марта в магазине Sportland в торговом центре Spice, — одна из выдающихся латвийских художниц. Она рано нашла собственный стиль и последовательно его развивает, экспериментируя с нетрадиционными художественными приемами как в контексте своего поколения, так и всей латвийской живописи. Ее работы отличает простая и выразительная композиция, а гротескный характер образов часто подчеркивается деформацией рисунка. Цветы, особенно розы, стали важной частью ее художественной идентичности — на футболке для марафона они изображены в движении, символизируя стремление вперед.
«Когда я начала думать о марафоне, будучи не бегуном, я представила Рижский марафон Rimi как весну Риги. А если весна — значит цветы, весенний ветер и движение. И тогда я поняла: все должно быть в движении. Футболка будет двигаться на человеке, и цветы будут колыхаться вместе с ней», — рассказала Хелена Хейнрихсоне на презентации.
С 25 марта футболки можно приобрести в магазине Sportland в ТЦ Spice. Участники Рижского марафона Rimi, зарегистрировавшиеся до конца 2024 года и выбравшие футболку при регистрации, также получат экземпляры с дизайном Хейнрихсоне.
Дизайн Хейнрихсоне будет использован и для особой юбилейной футболки, приуроченной к 35-летию Рижского марафона Rimi. Этот юбилейный дизайн организаторы представят в начале апреля.