Цветочное вдохновение: Хелена Хейнрихсоне создала дизайн футболки Рижского марафона Rimi

Хелена Хейнрихсоне, чей дизайн официальной футболки был представлен 25 марта в магазине Sportland в торговом центре Spice, — одна из выдающихся латвийских художниц. Она рано нашла собственный стиль и последовательно его развивает, экспериментируя с нетрадиционными художественными приемами как в контексте своего поколения, так и всей латвийской живописи. Ее работы отличает простая и выразительная композиция, а гротескный характер образов часто подчеркивается деформацией рисунка. Цветы, особенно розы, стали важной частью ее художественной идентичности — на футболке для марафона они изображены в движении, символизируя стремление вперед.