Может отключиться навсегда: предупреждают о возможных проблемах с iPhone 17
Модели iPhone 17 завоевали популярность, однако некоторые пользователи столкнулись с необычной проблемой. Согласно нескольким сообщениям, устройства могут полностью выключаться, когда аккумулятор разряжается до 0%, а затем больше не включаться даже после подключения к зарядке.
Пользователи, купившие iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, сообщают, что после полной разрядки устройство отказывается включаться даже после подключения зарядного кабеля. В некоторых случаях требуется более длительное время зарядки — от 10 до 60 минут, чтобы устройство «ожило», тогда как у других экран остается полностью черным.
Эта проблема не связана с возрастом устройства — ее наблюдали и на совершенно новых телефонах, приобретенных совсем недавно. Хотя официально проблема пока не признана заводским браком, пользователи делятся опытом, что после полного отключения снова включить устройство бывает сложно или даже невозможно.
Apple предлагает несколько способов решения этой проблемы. Прежде всего рекомендуется выполнить принудительную перезагрузку (force restart). Для этого нужно поочередно нажать кнопку увеличения громкости, кнопку уменьшения громкости, а затем удерживать боковую кнопку до появления логотипа Apple. Во многих случаях это помогает вернуть устройство к работе без потери данных.
Кроме того, пользователям советуют использовать качественное зарядное устройство и оставлять телефон на зарядке более длительное время, чтобы аккумулятор смог восстановить работу. Если эти меры не помогают, Apple рекомендует обратиться в сервисный центр или воспользоваться режимом поддержки.
Предположительно проблема связана с системой управления питанием и тем, как модели iPhone 17 обрабатывают полностью разряженные аккумуляторы. Поскольку неполадка наблюдается не у единичных пользователей, а на разных версиях iPhone 17, Apple призвала владельцев внимательно следить за обновлениями и рекомендациями технической поддержки.