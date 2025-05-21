"Ходить на свадьбы - дорого": в соцсетях разгорается дискуссия - достаточно ли 100 евро для подарка молодоженам?

Райва предлагает задуматься о ценах на продукты, на фоне которых те же 100 евро уже не кажутся большой суммой: «Были на свадьбе друзей в начале мая, положили 100 евро — хотя бы чтобы покрыть затраты на человека (свадьба была простая, так что надеемся, хватило). Для близких друзей или родственников подарили бы больше. Да и сейчас мало кто женится — не каждый месяц приходится отдавать по 100+ евро», — говорит она.