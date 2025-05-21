"Ходить на свадьбы - дорого": в соцсетях разгорается дискуссия - достаточно ли 100 евро для подарка молодоженам?
"Многие считают, что на свадьбу нужно дарить не меньше 100 евро. Откуда у них деньги? И вообще, откуда у людей сейчас деньги устраивать большие свадьбы?" — делится в соцсетях своим недоумением девушка, обсуждая финансовое положение общества. После ее поста началась дискуссия — 100 евро это много или мало, и сколько действительно стоит класть в конверт в качестве свадебного подарка.
«Это спорный вопрос. Устроить свадьбу тоже недешево. Конечно, можно сделать скромную свадьбу, чтобы было дешевле, но тогда сразу начинаются упреки от семьи, друзей, родственников — почему не всех пригласили и т.д. А если хочешь пригласить всех, то все равно нужно накрыть стол, даже если отмечаешь дома», — отмечает Майя.
«Что такое “большая свадьба”? Большая по расходам или по количеству гостей? Думаю, не стоит ориентироваться на чужое мнение, подарок каждый выбирает сам. Вопрос “откуда деньги” вряд ли задан всерьез — обычно их зарабатывают...» — рассуждает Паулс.
«Случайно услышала разговор, где близкая родственница расспрашивала именинницу — сколько она “отбила” с дня рождения... И вот тут у меня просто “сломался мозг” — ты устраиваешь праздник, чтобы встретиться с близкими людьми, или чтобы отбить потраченные деньги?!» — делится Андa.
Райва предлагает задуматься о ценах на продукты, на фоне которых те же 100 евро уже не кажутся большой суммой: «Были на свадьбе друзей в начале мая, положили 100 евро — хотя бы чтобы покрыть затраты на человека (свадьба была простая, так что надеемся, хватило). Для близких друзей или родственников подарили бы больше. Да и сейчас мало кто женится — не каждый месяц приходится отдавать по 100+ евро», — говорит она.
«Объективно говоря... Сегодня 100 евро — это поход в магазин раза два-три. И свадьбы ведь не каждый месяц. Так что насчет “не меньше”... У всех свои возможности. Можно, конечно, швыряться деньгами, если есть», — считает Каспарс. «100 евро — это еда на четыре дня. Если покупать самое дешевое», — соглашается с ним Янис.
По мнению Агги, 100 евро сейчас — вовсе не большая сумма для свадебного подарка. Она объясняет: «О свадьбе обычно узнают заранее. Даже средний класс, скорее всего, может отложить по 20 евро в месяц, отказавшись от каких-то мелочей, чтобы к моменту свадьбы собрать эти 100».
«Если один только фотограф стоит несколько сотен. Плюс платье, гостевой дом, торт и т.д. Даже с небольшим количеством гостей накапливается несколько тысяч. Откуда у людей деньги? Не стоит недооценивать. Деньги есть, и возможности есть. Посмотрите, на каких машинах ездят люди. P.S. Со временем все в порядке», — рассуждает Янис.
«Больше здесь этический вопрос. Если ты как гость обходишься организаторам в 100+, а даришь 10 — это, мягко говоря, спорно. Так же и с детскими праздниками и прочим. Я это не поддерживаю, но это реальность. В остальном — кто-то ездит на трамвае, кто-то на Бентли. Так всегда было», — советует Артурс.
«Скоро мне предстоит идти на свадьбу. Вдвоем с мужем — это как мини-путешествие по цене», — делится Элина.
У Аннии есть мнение, что сумма подарка должна зависеть от того, кто женится: «Я бы сказала, что все зависит от близости отношений. Если бы выходила замуж моя лучшая подруга, мама, сестра — 100 евро и еще помогла бы организовать свадьбу. Но в целом я и сама получала меньше 50 евро в подарок, и никогда не считала, что это как-то неправильно».
«Дарить нужно столько, сколько можешь себе позволить. Один может 500, другой — 50. Если любишь этих людей — дашь сколько сможешь», — соглашается с Аннией пользователь под ником John.
«Через месяц иду на свадьбу к довольно близкому родственнику — планирую подарить 300 евро и все еще думаю, не мало ли это», — делится Янис.
Саша рассказывает, что ее подруга с мужем идут на свадьбу, и все расходы (платье и прочее) тянут примерно на 500 евро. «Ну да, ходить на свадьбы — дорого...» — соглашается она.
Ансис предлагает решение: «Я поэтому стараюсь избегать свадеб. Надо покупать одежду, думать, как добраться, подарок дарить — все вместе получается как мини-путешествие. Ни одна свадьба пока того не стоила», — честно признается он.
Илзе не скрывает, что никогда не понимала смысла в больших свадьбах. «Вечеринка с самыми близкими — и все отлично».
«Если мы не будем праздновать свадьбы, дни рождения и т.п., то единственным поводом для встречи останутся похороны. Красивые праздники и совместное время — это то, что поддерживает связь между людьми, чтобы потом не приходилось “связываться” за деньги на других мероприятиях...» — призывает увидеть позитив один из комментаторов.
«Спасибо! Теперь буду знать, что друзьям на свадьбу нужно класть хотя бы 100 евро, а то 50 кажется совсем мало», — подытоживает другой участник дискуссии.