Как запах в салоне может обесценить машину на сотни евро

Необычные или яркие цвета могут сужать аудиторию - например, далеко не каждый захочет купить ярко-жtлтую машину. Однако интересный парадокс в том, что редкие цвета иногда медленнее теряют ценность из-за ограниченного предложения. Опыт Longo Group показывает, что желтые, оранжевые и зеленые авто спустя три года эксплуатации теряют в цене меньше среднего, поскольку такие машины реже встречаются, однако есть такие покупатели с запросом именно на такой цвет авто. А вот машины золотистого или коричневого цветов обесцениваются сильнее, чем в среднем.