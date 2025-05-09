Как запах в салоне может обесценить машину на сотни евро
Почти каждый пятый житель Латвии в этом году планирует покупку автомобиля, но далеко не все задумываются о том, что на стоимость машины на вторичном рынке влияют не только ее техническое состояние, но и такие неожиданные факторы, как цвет кузова, запах в салоне и даже наличие мелких дефектов. Эксперты объясняют, как правильно выбрать авто, чтобы не переплатить и позже выгодно его продать.
Почти каждый пятый латвиец (18%) планирует приобрести автомобиль в этом году. "Если вы планируете обновить свое транспортное средство в этом сезоне, важно понимать влияние на стоимость подержанного автомобиля ряда неочевидных факторов, таких как его цвет или запах в салоне. Вполне возможно, это поможет вам сэкономить и не переплачивать там, где в этом нет необходимости", - комментирует Эдгар Церпс, руководитель крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями Longo Group.
Цвет автомобиля может потенциально повысить или снизить его стоимость. На европейском вторичном рынке, особенно в странах Балтии, самыми ликвидными считаются нейтральные, классические цвета - черный, серый, белый, серебристый. "Выбор таких автомобилей - широкий, а значит можно подобрать подходящий Вам по всем параметрам автомобиль, не идя на компромиссы, как говорится. Продать его, когда придет время, тоже не составит труда, поскольку такие машины универсальны и нравятся широкому кругу покупателей", - поясняет Церпс.
Необычные или яркие цвета могут сужать аудиторию - например, далеко не каждый захочет купить ярко-жtлтую машину. Однако интересный парадокс в том, что редкие цвета иногда медленнее теряют ценность из-за ограниченного предложения. Опыт Longo Group показывает, что желтые, оранжевые и зеленые авто спустя три года эксплуатации теряют в цене меньше среднего, поскольку такие машины реже встречаются, однако есть такие покупатели с запросом именно на такой цвет авто. А вот машины золотистого или коричневого цветов обесцениваются сильнее, чем в среднем.
Запах в салоне - это то, что снижает цену. Однако на этом вы можете сэкономить, если готовы смириться с небольшим дискомфортом от запаха сигарет, например. "Это хороший вариант, если Вы курильщик и сами любите выкурить сигарету-другую по дороге, - поясняет эксперт. - Стойкий запах сигарет снижает потенциальную стоимость машины примерно на 7-8%, то есть на сотни евро". Это связано с тем, что прокуренный салон придется профессионально чистить.
В свою очередь чистый салон без запахов воспринимается как признак бережной эксплуатации, и это часто психологически срабатывает на потенциального покупателя. Приятный нейтральный аромат или запах "нового авто" повышает доверие - нередко продавцы даже используют ароматизаторы, чтобы создать у покупателя ощущение ухоженности.
Микроцарапины и мелкие дефекты кузова: небольшие царапины, сколы краски, потертости бампера или легкие вмятины не влияют на техническое состояние, но сильно сказываются на внешнем виде и восприятии автомобиля. Люди "встречают по одежке" даже автомобиль: если кузов покрыт сеткой мелких царапин или потерял блеск, машина кажется старее и менее ухоженной. Даже незначительные изъяны дают покупателю повод требовать скидку - и это можно использовать в своих интересах.
В странах Балтии, где многие покупатели ориентируются на внешний вид при ограниченном бюджете, чистое и гладкое лакокрасочное покрытие повышает шанс продать автомобиль выгоднее. Продавцы часто заранее полируют кузов и фары, подкрашивают сколы - эти недорогие процедуры визуально освежают авто и позволяют поднять его воспринимаемую ценность.
"Учтите это при выборе автомобиля: вполне возможно, что перекупщик, отполировав до блеска кузов, хочет пустить пыль в глаза, и скрывает какие-то неисправности. Если Вы покупаете машину с рук, а не у проверенного дилера, которые дает на нее гарантию, то обязательно проверьте свой автомобиль в сервисном центре".
Состояние салона и обивки: салон, сиденья, панели - их состояние формирует у покупателя ощущение комфорта и уровня заботы предыдущего владельца. Потертый руль, грязные сиденья, пятна на обивке или сломанные декоративные элементы сразу снижают ценность в глазах покупателя. Он делает вывод, что раз владелец не следил за порядком внутри, то, возможно, и техобслуживание игнорировал. В отличие от этого, чистый ухоженный салон производит благоприятное впечатление.
Редкость комплектации и опций: необычная или богатая комплектация - еще один немеханический нюанс, влияющий на цену. "Здесь важно, насколько эта "редкость" ценится на рынке. В массовом сегменте европейского и балтийского рынков слишком базовая комплектация (без кондиционера, подогрева сидений и т.п.) нежелательна, но и избыточный набор опций может не окупиться. Покупатели бюджетных машин чаще выбирают средние комплектации с основными удобствами, а доплаты за роскошные функции обычно не возвращаются при перепродаже", - поясняет Церпс.
Имеет смысл выбирать автомобиль с кондиционером, "зимним пакетом" (обогрев стекол, зеркал, сидений) и камерой заднего вида - в будущем продать его будет намного легче.
В премиум-сегменте обратная ситуация: клиенты ожидают богатого оснащения, и машина в топовой версии ценится выше - её легче продать, и покупатель готов доплатить за качественный звук в динамиках, люк или панорамную крышу, парктроники и прочие удобства. В Балтии ценность имеют опции, адаптированные под местный климат и условия (например, подогрев руля для зим). Кроме того, лимитированные серии или редкие версии (особый цвет салона, спортивный пакет) могут привлечь энтузиастов и поднять цену, если найдётся ценитель.
Тюнинг: автомобиль сложнее продать, если проведен масшатбный тюнинг. Большинство покупателей на вторичном рынке Европы предпочитают "стоковые" автомобили без самодельного тюнинга. Украшения, например, спойлеры, наклейки, тонировка фар, нестандартные диски - могут снизить цену. Так, автомобиль с кузовом в "родной" краске ценится выше, чем перекрашенный в экзотический цвет - у многих возникают подозрения об авариях или просто не совпадает эстетический вкус. "В целом заводской облик и заводские детали интерьера внушают больше доверия. Машина, которую не пришлось "переделывать", воспринимается как более надежная и сохранная, что положительно сказывается на ее рыночной стоимости", - отмечает эксперт.
Выбирая автомобиль, важно обращать внимание не только на эти нюансы, но и на историю ДТП. Безопаснее всего - покупать автомобиль не с рук, а у надежного дилера, дающего гарантию на машину и обеспечивающего сервисное обслуживание, иначе, когда возникнут проблемы ответственного "днем с огнем не сыщешь".