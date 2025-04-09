Не выходит копить деньги? Возможно, вы тратите их впустую
Если вы не сэкономите цента, не получите ни евро — таким мог бы быть нынешний лозунг. И в этом есть большая доля правды, поэтому пришло время тщательно оценить все свои и семейные расходы.
Не платите за то, чем не пользуетесь
Проанализируйте свои расходы на телекоммуникации, интернет, телевидение, электроэнергию, а также заключенные договора с поставщиками услуг. Изучите предложения конкурентов — возможно, сейчас как раз подходящий момент для перемен, о которых вы давно думали, но никак не решались. Тщательно проверьте все подписки, за которые ежемесячно платите. Может, вы давно уже не пользуетесь какими-то приложениями или не играете в онлайн-игры, за которые платите по несколько евро в месяц.
Также проверьте, нет ли у вас дебетовой или кредитной карты, которой вы не пользуетесь, но с вас ежемесячно списывается плата за обслуживание. Относитесь ответственно к оплате счетов — платите вовремя, потому что за просрочку часто начисляют штрафы.
Прощай, шопоголизм
Как бы больно это ни было, хотя бы на время нужно попрощаться со своим внутренним шопоголиком. Теперь каждая покупка должна быть осознанной, а не спонтанной. А если не можете устоять перед соблазном — не ходите по магазинам и не заходите в онлайн-магазины, кроме тех случаев, когда действительно срочно что-то нужно. И даже тогда смотрите только нужную категорию товаров. Сейчас важно обращать внимание на качество, а не на количество. И помните — бывшие в употреблении вещи тоже могут быть отличными. Но и во время распродаж особенно важно держать себя в руках, чтобы не накупить ненужного. То же касается и подарков — лучше пригласить подругу на чай, чем дарить очередную свечу или подсвечник, который будет собирать пыль.
Кстати, если вам нравится покупать, возможно, так же понравится продавать. Разберите шкафы и продайте то, что вам не нужно, но еще в хорошем состоянии — одежду, обувь, мебель, рассаду, варенье, сваренное «на года вперед». Так и заработаете, и другим поможете сэкономить.
Если все-таки нужно купить что-то ценное, например, новую бытовую технику, обратите внимание не только на цену, дизайн и функции, но и на энергоэффективность. Даже если техника класса A дороже — со временем вы окупите ее за счет экономии на электричестве.
Не выбрасывайте деньги в мусорное ведро
Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько еды, за которую вы уже заплатили, выбрасывается? Попробуйте эксперимент: каждый раз, когда выбрасываете испорченную еду, прикиньтн ее стоимость и запишите сумму. Через неделю, две или месяц подсчитайте. Цифра удивит! А если добавить сюда и затраты на электричество, газ и воду, потраченные на приготовление этой еды…
Очень много денег можно сэкономить, если брать на работу, в школу или на прогулку домашнюю еду. Кофе тоже не покупайте в автоматах или киосках — берите с собой. Даже если вы едите в самой дешевой столовой и пьете купленный по пути кофе, в день уходит минимум 5 евро. За месяц — больше 100 евро. И это только на одного члена семьи!
Все своими руками.
Не спешите в магазин каждый раз, когда нужно идти в гости. Сегодня гораздо больше ценятся подарки, сделанные своими руками. Отличным презентом может быть банка маринованных огурцов, томаты в желе, вязаные носочки или даже просто время, проведенное вместе. А лучшим угощением к чаю станут домашние пирожки со шпеком или пирог.