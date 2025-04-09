Не выходит копить деньги? Возможно, вы тратите их впустую

Как бы больно это ни было, хотя бы на время нужно попрощаться со своим внутренним шопоголиком. Теперь каждая покупка должна быть осознанной, а не спонтанной. А если не можете устоять перед соблазном — не ходите по магазинам и не заходите в онлайн-магазины, кроме тех случаев, когда действительно срочно что-то нужно. И даже тогда смотрите только нужную категорию товаров. Сейчас важно обращать внимание на качество, а не на количество. И помните — бывшие в употреблении вещи тоже могут быть отличными. Но и во время распродаж особенно важно держать себя в руках, чтобы не накупить ненужного. То же касается и подарков — лучше пригласить подругу на чай, чем дарить очередную свечу или подсвечник, который будет собирать пыль.