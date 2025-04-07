В Латвии вступила в силу реформа наследственного права. Что следует знать, чтобы не остаться без положенного вам имущества?
Придется ли теперь по новому оформлять наследство? Кто имеет право его получить? Как делится наследство? На эти вопросы отвечает заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Латвии Илзе Метузале.
Теперь при ведении наследственного дела большую ответственность за процесс несут нотариусы. Строго установлены сроки, в течение которых необходимо заявить права на наследство или кредиторам — на долги наследодателя. Также наследник больше не отвечает по кредитным обязательствам или долгам наследодателя, если они превышают стоимость оставленного наследства.
Если до прошлого года по закону почти все обязанности, связанные с наследством, лежали на самих наследниках, то теперь ситуация изменилась — людям больше не нужно разбираться в юридических тонкостях и знать, как действовать. Достаточно прийти к нотариусу, предъявить удостоверение личности или паспорт, сообщить, кто умер, и нотариус возьмет все в свои руки. Главное — не пропустить срок подачи заявления на наследство. Кроме того, наследник больше не несет ответственности по всем долгам наследодателя, если они превышают стоимость наследства. Теперь не стоит бояться, что, приняв наследство, человеку в итоге придется доплачивать.
Также часто ошибочно полагают, что родство автоматически означает статус наследника, но это не так. Наследство больше нельзя принять «молчанием», если другая заинтересованная сторона уже начала наследственное дело. Чтобы стать полноправным наследником, человек должен обратиться к присяжному нотариусу и оформить наследственное дело.
Об изменениях в наследственном праве, о том, как проходит процесс оформления наследства и сколько это стоит, рассказала заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Латвии Илзе Метузале. Она также поделилась другими актуальными новостями о работе нотариусов и наиболее частыми вопросами, с которыми к ним обращаются.
- Можно ли договориться о разделе наследства без суда?
- Да. Наследники могут попытаться договориться о разделе наследства без обращения в суд. Это включает как распределение имущества между наследниками (кто что получит), так и соглашения о выделении обязательной доли и определении супружеской доли. Такая практика распространена во многих странах мира.
- Что такое обязательная доля в наследстве, кто такие «неотъемлемые наследники» и как это работает в Латвии?
- Обязательная доля — это установленная законом часть наследства, которая полагается самым близким наследникам. Такая система существует во многих странах Европы (кроме англосаксонских — США, Великобритании), где такой нормы нет. В Латвии, следующей романо-германской традиции, обязательная доля по-прежнему считается «священной коровой».
В Латвии обязательная доля составляет половину от того, что наследник получил бы по закону. Например, если наследников двое (два ребенка), то по закону каждый получил бы половину, но обязательная доля — это еще половина от этой половины. То есть одна четвертая.
Пример: Наследство состоит из квартиры стоимостью 40 000 € и гаража за 8 000 €. Общая сумма — 48 000 €. Если один ребенок получил только гараж, нужно понять, покрывает ли его стоимость обязательную долю.
- 48 000 € / 4 = 12 000 € (обязательная доля).
- Ребенок, получивший гараж (8 000 €), может потребовать у другого наследника (получившего квартиру) доплатить 4 000 €, чтобы его доля достигла 12 000 €.
- Что происходит, если умерший не оставил завещания?
Если завещания нет, наследование происходит по закону, и каждый получает установленную долю. Затем наследники могут попытаться договориться о совместном управлении имуществом. Например:
- Разделить дни пользования унаследованной квартирой (один — по понедельникам и вторникам, другой — по средам и четвергам и т. д.), хотя это не всегда удобно.
- Один наследник может выкупить доли других.
- Имущество можно продать и разделить выручку.
Если согласия нет, вопрос решает суд.
- Где и как составляют завещание?
В Латвии есть два вида завещаний:
- Нотариальное — оформляется у нотариуса, регистрируется и хранится в архиве.
- Частное — пишется от руки, без участия нотариуса.
Нотариальное завещание надежнее, так как оно официально зарегистрировано и его сложнее оспорить. Частное тоже имеет юридическую силу, но его легче потерять или оспорить (например, если родственники усомнятся в его подлинности).
Кстати, в Латвии многие хорошо понимают вопросы завещания благодаря фильму «Лимузин цвета белой ночи» (без шуток!). Люди знают, что новое завещание отменяет предыдущее.
- В Latvijas Vēstnesis публикуются объявления о наследстве с призывом заявить права. Обычно срок — 3 месяца. Что, если его пропустить?
- С 1 января этого года правила стали строгими: если срок пропущен, претендовать на наследство уже нельзя. Исключение — случаи, когда в суде докажут, что наследник не знал и не мог знать об открытии наследства (например, был в коме или находился в изоляции).
Для баланса нотариусы обязаны:
- Оповещать известных наследников до третьей степени родства.
- Проверять данные о наследниках в Регистре физических лиц.
- Рассылать уведомления по e-mail, задекларированному адресу и другим каналам связи.
- Кто относится к третьей степени родства?
- 1-я степень: супруг(а) и нисходящие (дети, внуки).
- 2-я степень: братья, сестры, родители, а также дети умерших до наследодателя братьев и сестер.
- 3-я степень: сводные братья/сестры и дети умерших сводных братьев/сестер.
Более дальние родственники (двоюродные сестры/братья, дяди/тёти) не разыскиваются.