В Латвии вступила в силу реформа наследственного права. Что следует знать, чтобы не остаться без положенного вам имущества?

Если до прошлого года по закону почти все обязанности, связанные с наследством, лежали на самих наследниках, то теперь ситуация изменилась — людям больше не нужно разбираться в юридических тонкостях и знать, как действовать. Достаточно прийти к нотариусу, предъявить удостоверение личности или паспорт, сообщить, кто умер, и нотариус возьмет все в свои руки. Главное — не пропустить срок подачи заявления на наследство. Кроме того, наследник больше не несет ответственности по всем долгам наследодателя, если они превышают стоимость наследства. Теперь не стоит бояться, что, приняв наследство, человеку в итоге придется доплачивать.