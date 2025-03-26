Не по возрасту, а по потребностям: как выбрать антивозрастную косметику правильно
Несмотря на то, что все мы хотим сохранить молодость и избежать старения, время неизбежно оставляет свои следы, и о нашем возрасте говорит не только дата рождения в паспорте, но и внешний вид кожи. После 25 лет выработка коллагена и эластина в организме замедляется, в результате чего появляются первые тонкие линии и морщинки. Какие средства по уходу за лицом следует выбрать, чтобы дольше сохранить эластичность и молодость кожи? Об этом рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
"Антивозрастную косметику рекомендуется выбирать в соответствии с потребностями кожи, а не с конкретным возрастом, - разъясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите. - Однако, чтобы дольше сохранить молодость кожи и предотвратить преждевременное старение, желательно вводить такие средства в свою косметичку после достижения 25-летнего возраста". Она подчеркивает, что при выборе антивозрастных средств важно обращать внимание на их состав - они должны содержать активные вещества, стимулирующие обновление клеток кожи, повышающие уровень увлажненности и защищающие от вредного воздействия внешней среды.
Гиалуроновая кислота - натуральный увлажнитель для молодости кожи
Гиалуроновая кислота - это естественно присутствующее в организме человека вещество, играющее важную роль в увлажнении кожи, ее эластичности и сохранении молодости. Однако с годами ее количество в организме уменьшается, в результате чего кожа становится более сухой, менее эластичной и появляются первые морщины. По этой причине гиалуроновая кислота, а также смеси гиалуроновой кислоты высоко- и низкомолекулярной массы являются одними из основных ингредиентов антивозрастной косметики. "Гиалуроновая кислота связывает молекулы воды, делая кожу более мягкой, упругой и эластичной. Она стимулирует образование волокон коллагена и эластина, которые помогают сохранить молодость кожи, - объясняет фармацевт Apotheka. - Гиалуроновая кислота высокомолекулярной массы обеспечивает интенсивное увлажнение в верхнем слое кожи, в свою очередь, гиалуроновая кислота низкомолекулярной массы проникает глубже в эпидермис, где она воздействует на более глубокие морщины и улучшает функциональность кожи на всех ее уровнях. Более того, гиалуроновая кислота защищает кожу от окстдативного стресса и воздействия свободных радикалов."
Витамин B3 - для долговечности клеток
Ниацинамид или витамин B3 является одним из наиболее мощных и универсальных ингредиентов в составе антивозрастной косметики. Он стимулирует активность клеток, продлевает их жизнь и способствует регенерации кожи. Благодаря своим противовоспалительным, увлажняющим и антиоксидантным свойствам ниацинамид является отличным выбором для всех типов кожи, особенно для стареющей, обезвоженной и пигментированной кожи.
Как отмечает фармацевт, регулярное использование средств с этим компонентом делает кожу более гладкой, упругой и замедляет образование морщин. С годами на коже могут появиться пигментные пятна, вызванные воздействием солнца, гормональными изменениями или старением. Ниацинамид помогает уменьшить интенсивность этих пятен и выравнивает тон кожи. Витамину B3 также присущи противовоспалительные свойства, помогающие успокоить раздраженную кожу, уменьшить покраснение и бороться с чувствительностью кожи.
Витамин С - для синтеза коллагена
Аскорбиновая кислота или витамин С является эффективным антиоксидантом, защищающим кожу от воздействия свободных радикалов, осветляет и уменьшает ее гиперпигментацию. Проникая в более глубокие слои кожи, она усиливает свои антиоксидантные свойства, стимулирует синтез коллагена и помогает устранить признаки старения. Морщины визуально уменьшаются, и улучшается эластичность кожи. Витамин С также помогает уменьшить гиперпигментацию, в том числе пятна, вызванные воздействием солнечного света, делая тон кожи более ровным.
"Регулярное использование косметики, содержащей витамин С, делает кожу более яркой, свежей и сияющей. Он улучшает микроциркуляцию, придавая коже лица более здоровый вид и предотвращая признаки усталости", - объясняет Лайла Залите.
Карнозин - для эластичности кожи
Карнозин - аминокислота с сильными антиоксидантными свойствами, которая замедляет процессы старения, помогает сохранять эластичность кожи и защищает клетки от окислительного повреждения. Карнозин помогает защищать и стабилизировать клеточную ДНК, препятствуя деградации клеток, и поэтому считается одной из молекул долголетия, помогающих клеткам функционировать дольше. Он действует как естественный стимулятор обновления кожи, поэтому эту аминокислоту включают в состав антивозрастных кремов, серумов и пищевых добавок для улучшения состояния кожи и уменьшения образования морщин в долгосрочной перспективе.
Ретинол - для улучшения текстуры кожи
Ретинол, ретинальдегид и другие вещества группы ретиноидов эффективно улучшают текстуру кожи, уменьшают мелкие линии и морщинки, а также способствуют более ровному и гладкому тону кожи. Ретинол - одно из наиболее изученных и научно доказанных средств против старения, которое стимулирует синтез коллагена, ускоряет обновление клеток и придает коже упругость и сияние.
Регулярное применение ретинола может существенно улучшить структуру кожи, улучшить ее эластичность и разгладить уже имеющиеся морщины, одновременно предотвращая образование новых. "Начиная использовать ретинол, важно выбирать продукты с меньшей концентрацией вещества (0,1-0,3%), постепенно увеличивая ее, поскольку более высокая доза может вызывать раздражение, особенно для чувствительной кожи", - объясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Также следует отметить, что ретинол следует использовать только вечером, поскольку он делает кожу более чувствительной к солнечному излучению, поэтому в течение дня обязательно следует пользоваться средствами с SPF-защитой.