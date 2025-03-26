Не по возрасту, а по потребностям: как выбрать антивозрастную косметику правильно

Гиалуроновая кислота - это естественно присутствующее в организме человека вещество, играющее важную роль в увлажнении кожи, ее эластичности и сохранении молодости. Однако с годами ее количество в организме уменьшается, в результате чего кожа становится более сухой, менее эластичной и появляются первые морщины. По этой причине гиалуроновая кислота, а также смеси гиалуроновой кислоты высоко- и низкомолекулярной массы являются одними из основных ингредиентов антивозрастной косметики. "Гиалуроновая кислота связывает молекулы воды, делая кожу более мягкой, упругой и эластичной. Она стимулирует образование волокон коллагена и эластина, которые помогают сохранить молодость кожи, - объясняет фармацевт Apotheka. - Гиалуроновая кислота высокомолекулярной массы обеспечивает интенсивное увлажнение в верхнем слое кожи, в свою очередь, гиалуроновая кислота низкомолекулярной массы проникает глубже в эпидермис, где она воздействует на более глубокие морщины и улучшает функциональность кожи на всех ее уровнях. Более того, гиалуроновая кислота защищает кожу от окстдативного стресса и воздействия свободных радикалов."