Сегодня 09:03
Во вторник температура поднимется до +25 градусов
Во вторник воздух прогреется до +20...+25 градусов, на побережье будет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, местами в Курземе, Земгале и Видземе пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня и вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице составит около +24 градусов.