В Латвии китайские электрокары начали вытеснять европейских и американских производителей
Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), в этом году с января по май количество электромобилей китайских брендов в Латвии выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За это же время регистрации электромобилей китайского производства в Латвии составили уже почти 20% от всех зарегистрированных электромобилей, увеличив долю рынка на 5,3 процентных пункта. В то же время общее количество зарегистрированных электромобилей в Латвии сократилось на 12%, что указывает на то, что в настоящее время развитие рынка в значительной степени стимулируют именно китайские производители.
Как комментируют эксперты Citadele banka, осенью прошлого года спрос на электромобили существенно снизился, на что во многом повлияло завершение программы поддержки Инструмента климатической нейтральности (EKII) в связи с окончанием финансирования. Сейчас ожидается, что рынок вернется к росту вместе с возобновлением и расширением программы софинансирования.
Согласно наблюдениям банка Citadele, среди китайских автопроизводителей наблюдается стремительная смена лидеров. Если за первые пять месяцев 2025 года наибольшее количество регистраций было у автомобилей производителя Great Wall Motor, то в этом году в уверенные лидеры вышел BYD, увеличив число регистраций более чем в три раза. Между тем несколько ранее доминировавших брендов, таких как Lynk & Co и Dongfeng, потеряли темп, а Great Wall Motor пережил самое резкое падение.