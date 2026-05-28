Камеры в Даугавпилсе зафиксировали вооруженного подростка - полиция отреагировала незамедлительно
Камеры видеонаблюдения в Даугавпилсе зафиксировали подростка с предметом, похожим на оружие, после чего полиция немедленно выехала на место и задержала несовершеннолетнего прямо на улице.
Как сообщает Даугавпилсская муниципальная полиция, подозрительная ситуация была замечена в прошлые выходные, когда в поле зрения городских камер видеонаблюдения попала компания молодых людей. Внимание правоохранителей привлек один из участников группы, в руках которого находился предмет, визуально напоминающий огнестрельное оружие.
Чтобы убедиться в безопасности общества и выяснить обстоятельства происходящего, на место немедленно был направлен ближайший экипаж Даугавпилсской муниципальной полиции. Правоохранители прибыли в кратчайшие сроки и задержали подозрительного молодого человека.
На месте было установлено, что предмет является пневматическим оружием и что молодой человек — несовершеннолетний.
С учетом установленных обстоятельств несовершеннолетний был передан сотрудникам Государственной полиции для проведения дальнейших необходимых процессуальных действий. В связи с данным происшествием Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении, ведется расследование.