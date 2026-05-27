Водитель устроил одиночную алкогольную вечеринку в автомобиле у пляжа, но камеры все видели
Для одного мужчины одиночная вечеринка с употреблением алкоголя в автомобиле у пляжа в Улброке завершилась лишением водительских прав на 5 лет.
В центре видеонаблюдения заметили нетрезвого мужчину, который с несколькими бутылками алкогольных напитков вышел из магазина и направился к своему автомобилю, припаркованному на стоянке рядом с пляжем. Сев в машину, мужчина начал распивать принесенный алкоголь прямо в салоне, сообщает полиция самоуправления Ропажского края.
О случившемся был проинформирован ближайший дежурный экипаж. Пока сотрудники направлялись на место происшествия, мужчина уже начал движение, и автомобиль был остановлен у ближайшего магазина.
Во время разговора мужчина сначала отрицал, что употреблял алкоголь, однако позже изменил свои показания. Выяснилось, что он проживает недалеко от Улброки. Однако объяснить, зачем ему понадобилось «праздновать» одному в машине, а затем ехать за рулем в нетрезвом состоянии, мужчина не смог.
Проведенные Государственная полиция Латвии замеры показали 2 промилле алкоголя.
«Этот случай в очередной раз демонстрирует печальную тенденцию: вождение в нетрезвом состоянии в Латвии по-прежнему остается тревожно частым и хроническим явлением. У этого нет сезона — будь то теплый летний вечер или прохладное осеннее утро выходного дня, безответственные решения садиться за руль в состоянии опьянения продолжают повторяться независимо от погоды или времени года», — отметили в полиции.