Хакеры "запустили" автобусы из Резекне в Москву и Минск - подделали даже разрешение думы

Кроме того, к фейковой новости было приложено якобы принятое думой решение. Самоуправление подтверждает, что в указанную в приложении дату заседание думы не проводилось, и решения с указанным номером также не существует. О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации. В настоящее время сайт Rēzeknes satiksme не работает.