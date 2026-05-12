Жильцы дома на Баускас впервые вернулись в квартиры после взрыва - на сбор вещей им дали 2 часа
Спустя четыре месяца после смертельного взрыва на Баускас в Риге жильцам впервые разрешили вернуться в квартиры. У многих на спасение всей прежней жизни было всего два часа.
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.
В квартиры пускали по одному человеку. Для безопасности на всех этажах были установлены укрепляющие конструкции. После фиксации ущерба в присутствии полицейского каждому было выделено два часа, в течение которых можно было осмотреть имущество и вывезти самое необходимое.
«Какие могут быть эмоции? Когда разрушено все… Я вынес только компьютер. Обувь. Свои вещи», — рассказал житель дома Андрис.
Взрыв произошел 2 января. Его причиной стал арендатор квартиры, который самовольно пытался подключиться к газопроводу. В результате погибли как он сам, так и сотрудник компании Gaso. Десятки людей остались без жилья. Следующим этапом станет консервация открытых квартир.
Эксперты уже признали, что дом технически подлежит восстановлению, однако для этого потребуются значительные средства. Жильцы готовы искать финансирование через фонды, а также продолжается сбор пожертвований.
Самоуправление окажет поддержку владельцам квартир — будет профинансирован демонтаж опасных конструкций, а также предусмотрена помощь на ремонт жилья в размере до 10 000 евро на каждую квартиру при соответствии установленным критериям.