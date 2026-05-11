Жителей одного из районов Риги ждут беспокойные ночи - строят веломаршрут до Улброки
Некоторым жителям Риги в ближайшие ночи придется смириться с дополнительным шумом: на отдельных перекрестках улицы Аугуста Деглава запланированы ночные строительные работы. Ограничения связаны с реализацией проекта по созданию велоинфраструктуры на маршруте Рига–Улброка.
Как сообщает Рижское самоуправление, работы будут проходить сразу в нескольких точках. В ночь со вторника на среду, а также со среды на четверг техника будет работать на перекрестке улиц Илукстес и Аугуста Деглава. Еще на двух участках — на перекрестках улиц Гунара Астрас и Улброкас с улицей Аугуста Деглава — ночные работы запланированы со среды на четверг и с четверга на пятницу.
Власти объясняют выбор ночного времени попыткой сократить влияние строительных работ на дневной трафик. Улица Деглава остается одной из важных транспортных артерий города, поэтому масштабные ограничения днем могли бы создать серьезные пробки.
Тем не менее для жителей ближайших домов это означает несколько беспокойных ночей. В самоуправлении предупреждают, что во время работ возможен повышенный уровень шума, и просят рижан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Проект веломаршрута Рига–Улброка является частью более широкой программы по развитию экологичной мобильности. Предполагается, что новая инфраструктура сделает передвижение между столицей и Улброкой более безопасным и удобным для велосипедистов, а также поможет сократить зависимость от автомобилей на этом направлении.