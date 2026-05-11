Жителей одного из районов Риги ждут беспокойные ночи - строят веломаршрут до Улброки

Как сообщает Рижское самоуправление, работы будут проходить сразу в нескольких точках. В ночь со вторника на среду, а также со среды на четверг техника будет работать на перекрестке улиц Илукстес и Аугуста Деглава. Еще на двух участках — на перекрестках улиц Гунара Астрас и Улброкас с улицей Аугуста Деглава — ночные работы запланированы со среды на четверг и с четверга на пятницу.