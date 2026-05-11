Lidl внес корректировки во время работы.
Сегодня 11:41
Вниманию покупателей! Магазины Lidl меняют время работы
Чтобы еще лучше адаптироваться к потребностям покупателей и ритму повседневной жизни, розничная сеть Lidl внесла изменения в часы работы магазинов по всей стране.
Начиная со следующей недели, 18 мая, часть магазинов впредь будут открываться уже в 7:00, а другие продлят время работы до 22:30.
Новое время работы
- С 7:30 до 22:30 – магазины в Риге, за исключением магазинов на ул. Териню, 62, ул. Краста, 40, ул. Прушу, 1, ул. Латгалес, 414 и ул. Лачплеша, 76, где время работы ежедневно будет с 7:30 до 22:00.
- С 7:00 до 22:30 – магазин в Огре на проспекте Кална, 2а.
- С 7:00 до 22:00 – магазины в Саласпилсе на улице Сколас, 4а, в Елгаве на Добельском шоссе, 45а и ул. Ригас, 50 и в Даугавпилсе на улице 18 новембра, 146 и ул. Циетокшня, 74.
В свою очередь остальные магазины по всей Латвии с понедельника по воскресенье будут работать с 7:30 до 22:00, то есть будет отменена прежняя модель, когда время работы по воскресеньям отличалось.