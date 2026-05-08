Синоптики пообещали потепление после прохладной недели: когда ждать почти летнюю погоду
После резкого скачка до +28 градусов май снова делает шаг назад: ближайшие дни в Латвии будут прохладными, местами дождливыми и даже с ночными заморозками. Но синоптики уже видят впереди новый разворот погоды.
В эти выходные в Латгале и Селии ожидается дождь, по всей стране будет много облаков, чаще солнце будет выглядывать в Курземе. В субботу порывы северо-восточного ветра достигнут 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +10…+15 градусов, но на юге Латгалии температура не превысит +8 градусов. В воскресенье ветер станет слабым, температура воздуха существенно не изменится.
В ночь на понедельник, когда небо прояснится, местами столбик термометра опустится на градус ниже нуля, а днем солнце прогреет воздух до +14…+19 градусов.
Первый день новой недели в основном пройдет без осадков, однако затем во многих местах ожидаются дожди, поскольку погоду будут определять циклоны. В самые солнечные дни во второй половине следующей недели температура воздуха может достигнуть +20 градусов.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается близкой к норме, а через неделю после этого она может подняться на три градуса выше нормы. Количество осадков в основном будет больше обычного для мая.
В первый день этой недели температура воздуха в Даугавпилсе достигла +28 градусов, однако в ночи на 6 и 8 мая местами опускалась на два-три градуса ниже нуля. Холодовые рекорды при этом побиты не были. Резкие температурные колебания частично объясняются засухой.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что до начала следующей недели во многих местах страны сохранится высокая пожароопасность в лесах.