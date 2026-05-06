Российского хакера в США обвиняют в повреждении критической инфраструктуры в нескольких странах, в том числе в Латвии

В материалах дела упоминаются как минимум три атаки на промышленную инфраструктуру, в которых участвовал Ревенский. В январе 2025 года хакеры взломали объект нефтяной промышленности в Техасе и получили доступ к системе SCADA, которая контролировала нефтяные насосы и резервуары для хранения. В том же году группировка взломала нефтегазовый объект в Северной Дакоте, а затем разработала план по продаже доступа к нему российскому правительству. Были также взломаны объекты в Нью-Йорке и Пенсильвании, но неизвестно, были ли это нефтеперерабатывающие заводы или какие-то другие объекты.