Госполиция сообщила подробности о загоревшемся поезде под Даугавпилсом
Государственная полиция в комментарии для Jauns.lv сообщает более подробную информацию о поезде, который загорелся недалеко от Даугавпилса.
Государственная полиция указывает Jauns.lv, что вызов о горящем поезде на участке железной дороги Ницгале — Ваболе был получен 5 мая в 21:00.
«В прошедший день, 5 мая, около 21:00 должностные лица Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что на участке железной дороги Ницгале — Ваболе при пока невыясненных обстоятельствах загорелся первый вагон пассажирского поезда. В распоряжении полиции имеется информация, что все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. В Государственной полиции начат уголовный процесс, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщает представитель Государственной полиции Юлия Юране.
Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба, до прибытия спасателей из поезда эвакуировались около 60 человек. Ранее сообщалось, что пожар был локализован в моторном отсеке поезда. Запечатленные кадры свидетельствуют о том, что от поезда поднимался дым, и люди были эвакуированы.