Госполиция сообщила подробности о загоревшемся поезде под Даугавпилсом

«В прошедший день, 5 мая, около 21:00 должностные лица Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что на участке железной дороги Ницгале — Ваболе при пока невыясненных обстоятельствах загорелся первый вагон пассажирского поезда. В распоряжении полиции имеется информация, что все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. В Государственной полиции начат уголовный процесс, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщает представитель Государственной полиции Юлия Юране.