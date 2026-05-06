В Латвии подвели итоги апреля: месяц был холоднее обычного и почти вдвое суше нормы

Количество осадков в стране в среднем уже девятый месяц подряд было ниже нормы. В апреле оно достигло всего 16,6 мм, или 46% от многолетнего среднего значения. Больше всего осадков - 39,4 мм - выпало в Сигулде, меньше всего - в Добеле, где зарегистрировано 6 мм осадков.