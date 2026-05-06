В Латвии подвели итоги апреля: месяц был холоднее обычного и почти вдвое суше нормы
Апрель в Латвии оказался холоднее обычного и заметно суше нормы: средняя температура воздуха составила +5,3 градуса, а осадков выпало лишь 46% от многолетнего среднего показателя. Температурных рекордов в прошлом месяце не было, зато почти по всей стране фиксировалась умеренная или экстремальная засуха.
Средняя температура воздуха в апреле в Латвии составила +5,3 градуса, что на 0,8 градуса ниже месячной нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая низкая температура воздуха в прошлом месяце составила -5,5 градуса 2 и 11 апреля в Мерсрагсе, а максимальная температура была зафиксирована 15 апреля на Елгавской станции наблюдений и составила +17,9 градуса.
В течение месяца не был побит ни один температурный рекорд.
Количество осадков в стране в среднем уже девятый месяц подряд было ниже нормы. В апреле оно достигло всего 16,6 мм, или 46% от многолетнего среднего значения. Больше всего осадков - 39,4 мм - выпало в Сигулде, меньше всего - в Добеле, где зарегистрировано 6 мм осадков.
Показатель засухи и влажности в апреле почти на всех станциях наблюдений свидетельствовал об умеренной или экстремальной засухе. Самая сильная засуха наблюдалась в Добеле и Стенде, самая слабая - в Лиепае и Сигулде.
Уже сообщалось, что период с сентября 2025 года по март этого года был в Латвии вторым самым засушливым за всю историю наблюдений. Продолжительность солнечного сияния в апреле по всей стране была больше, чем в среднем за период 1991-2020 годов.
Средняя относительная влажность воздуха составила 67% - от 61% в Дагде до 78% в Павилосте и Вентспилсе. Самые сильные порывы ветра - 24,7 метра в секунду - наблюдались 6 апреля в Вентспилсе.