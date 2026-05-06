Строительство, торговля и производство ищут людей: что происходит с безработицей в Латвии
В Латвии перед началом лета снова снижается зарегистрированная безработица: сейчас она составляет 4,7% экономически активного населения. По данным Государственного агентства занятости, 5 мая в стране было зарегистрировано 41 507 безработных, а число вакансий немного не дотягивало до 10 000.
По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила в интервью передаче Латвийского телевидения "Rīta panorāma" директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.
Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным ГАЗ, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, а в конце февраля - 5,2%. Таким образом, за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2 процентных пункта.
По последним данным ГАЗ, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных.
По словам Симсоне, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа.
Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 000, круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации в сфере строительства, производства и торговли, сообщила директор ГАЗ, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за высокой текучести кадров.
В то же время доступны и вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симсоне.
На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава ГАЗ ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале, однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы.
Как сообщалось, в конце марта этого года в Латвии было 43 909 зарегистрированных безработных и 10 966 вакансий. В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5% от экономически активного населения.