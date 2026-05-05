В среду погода изменится: после солнечного утра придут дожди и грозы
Ночь в Латвии будет прохладной, местами ожидаются заморозки, а днем погода начнет меняться: с юга приблизится циклон, который принесет дожди, ливни и местами грозы.
Ночью облачность будет переменной. Местами в юго-восточных районах ожидается кратковременный дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха понизится до +1…+6 градусов, в юго-восточных районах будет теплее — +6…+10 градусов. Местами в западных районах и Видземе ожидаются заморозки до 0…-1 градуса.
В Риге облака рассеются, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +5…+7 градусов.
Утром во многих местах погода будет солнечной, однако с юга к территории страны приблизится циклон, и облачность постепенно увеличится. Начиная с утра, на востоке временами будет идти дождь, а с послеполуденных часов осадки ожидаются уже на большей части территории страны. Вечером местами возможны ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Воздух прогреется до +10…+15 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет среднего-высокого уровня.
В Риге день начнется с солнечной и сухой погоды, однако в течение дня облаков станет больше. Во второй половине дня ожидается дождь, вечером возможны также гроза и ливни. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Воздух прогреется до +13…+15 градусов.