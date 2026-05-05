В среду погода изменится: после солнечного утра придут дожди и грозы

Утром во многих местах погода будет солнечной, однако с юга к территории страны приблизится циклон, и облачность постепенно увеличится. Начиная с утра, на востоке временами будет идти дождь, а с послеполуденных часов осадки ожидаются уже на большей части территории страны. Вечером местами возможны ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Воздух прогреется до +10…+15 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет среднего-высокого уровня.