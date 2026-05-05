Четыре машины попали в аварию на Елгавском шоссе.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:15
На Елгавском шоссе столкнулись четыре автомобиля: пострадали два человека
Во вторник утром в ДТП с участием четырех автомобилей на Елгавском шоссе пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В аварии участвовали микроавтобус Citroen, а также автомобили Škoda, Audi и Hyundai. По первоначальной информации, водитель Audi, двигаясь со стороны Риги, необоснованно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с одним из автомобилей. В результате в ДТП оказались вовлечены четыре машины.
В аварии пострадали два человека, однако их травмы не являются тяжелыми.