После тяжелого инфаркта умер основатель Rimi Стейн Эрик Хаген
Умер норвежский предприниматель Стейн Эрик Хаген — основатель сети магазинов Rimi и один из ключевых совладельцев концерна Orkla, с которым в Латвии связаны бренды Laima, Selga, Staburadze, Ādažu čipsi, Spilva и Gutta.
Стейн Эрик Хаген умер в понедельник в своем доме в Осло после тяжелого инфаркта. Ему было 69 лет.
Первый магазин Rimi низких цен Хаген основал в 1977 году. Со временем он стал одним из самых состоятельных и социально активных предпринимателей Норвегии.
Через свою инвестиционную компанию Canica Хагену принадлежали 25% акций Orkla. Он входил в совет компании с 2004 года, а в 2006 году стал председателем совета. В Латвии группа Orkla представлена компанией Orkla Latvija, которая развивает бренды Laima, Selga, Staburadze, Ādažu čipsi, Spilva, Gutta и другие.
Сеть Rimi Хаген начал создавать в 1976 году. Позже он продал треть сети шведскому розничному гиганту ICA, а затем основал Hakon Group. К 1990-м годам группа контролировала более 20% рынка продовольственных товаров Норвегии и объединяла около 400 магазинов. К 2000 году их число превысило 1150. Позднее Хаген продал этот бизнес нидерландскому розничному концерну Royal Ahold.
Полученную прибыль он вкладывал в новые компании и через Orkla расширял деятельность в секторе оптовой торговли. Его компании Canica принадлежат магазины строительных товаров Jernia, проекты по развитию недвижимости и крупная коллекция искусства.
Хаген также активно участвовал в политике и был заметным сторонником Консервативной партии Норвегии.
В последние годы он передал значительную часть своего состояния и повседневное управление Canica своим трем взрослым детям.