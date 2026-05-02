В Салацгриве открыта особая понтонная система для лодок
В Салацгриве за 49 489 евро создана понтонная система для спуска и подъема лодок на воду, сообщили в самоуправлении.
В рамках проекта была приобретена и установлена понтонная система для спуска и подъема лодок на арендованной Салацгривским обществом водных видов спорта и отдыха территории на берегу реки Салацы, напротив сервисного здания для яхтсменов «Бура».
В самоуправлении отмечают, что созданная в рамках проекта инфраструктура дает возможность как салацгривским гребцам, так и всем другим заинтересованным заниматься оздоровительными водными активностями в подходящих условиях, используя современно оснащенную и безопасную понтонную систему. При проведении соревнований появится возможность одновременно швартоваться нескольким различным лодкам.
Общая стоимость проекта составляет 49 489 евро, при этом основная часть расходов покрыта за счет Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов, который профинансировал 44 540 евро.