Аварии и происшествия
Сегодня 21:01
Трагическая новость: 16-летняя София Сара Кундецка найдена мертвой
Около полутора месяцев назад исчезновение родившейся в 2009 году Софии Сары Кундецки вызвало широкий общественный резонанс. Девушка 16 марта около 15:00 вышла из учебного заведения в Марупском крае и пропала.
INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 28. aprīlī pulksten 19.04— Valsts policija (@Valsts_policija) April 28, 2026
Valsts policija informē, ka bezvēsts prombūtnē bijusī, 2009. gadā dzimusī Sofija Sāra Kundecka ir atrasta bez dzīvības pazīmēm. https://t.co/b7GgcHV68K
Otkrito.lv уже сообщал о ходе поисков девушки, которые проводила организация Bezvests.lv совместно с Государственной полицией. В поисках участвовали добровольцы, родственники и близкие пропавшей. Откликнулись также люди, которые помогали с лодками и обследовали Даугаву.