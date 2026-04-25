ФОТО, ВИДЕО: Ригу захватили мотоциклисты! Самые мощные байки и яркие моменты открытия сезона 2026
В субботу, 25 апреля, улицы столицы вновь наполнились ревом моторов — тысячи мотоциклистов объединились в традиционном заезде открытия мотосезона.
Заезд открытия мотосезона в Риге в субботу прошел без происшествий, подтвердили в Государственной полиции.
Сегодня открытие мотосезона прошло у торгового центра Akropole Rīga. Традиционно мотосезон в Риге открывали у торгового центра Mols, но он закрыт на реконструкцию.
В помещениях торгового центра можно было посмотреть выставку мотоциклов и послушать концерт группы Dzelzs vilks.
Параллельно с праздником открытия мотосезона также был представлен проект «Легенды мотоклубов Латвии», в рамках которого задокументирована история латвийской мотокультуры, личности и клубы, создавая уникальные маршруты путешествий и фотосвидетельства. Позже состоялся традиционный заезд открытия сезона по улицам Риги.