В Латвии создают новый метод, который может изменить диагностику распространенного вида рака
В Латвии разрабатывают новый способ выявления рака мочевого пузыря, который в будущем может сократить число неприятных и дорогих обследований. Ученые делают ставку на анализ мочи и технологии машинного обучения, рассчитывая упростить диагностику и повысить шансы на раннее обнаружение болезни.
Опухоль мочевого пузыря занимает десятое место среди самых распространенных видов опухолей в мире. Особенно актуальна эта проблема среди мужчин. Как рассказала уролог Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Эрика Битиня-Барлоте, золотым стандартом диагностики опухоли мочевого пузыря остается цистоскопия.
«Цистоскопия, к сожалению, является дорогим методом, и она инвазивна. Для пациента это и неприятно, и вызывает стресс, потому что речь все-таки идет об интимной процедуре. Если опухоль диагностирована, на этом история не заканчивается — человеку нужно приходить на контрольные обследования. Не со всеми опухолями бывает так, что ее удалили, и она исчезла. Как минимум пять лет, как и в случае других опухолей, [проходит], прежде чем пациента снимают с учета», — пояснила она.
Именно поэтому латвийские ученые работают над новым, более дружественным для пациента методом диагностики, который в будущем может сократить необходимость в неприятной и дорогой цистоскопии.
Профессор Рижского университета Страдиня Занда Данеберга пояснила, что речь идет об анализах мочи — неинвазивном методе, при котором пациенту нужно лишь сдать биологический материал. Она отметила, что метод предусматривает анализ специфических молекул, который планируется сочетать с машинным обучением, за которое отвечают коллеги из Рижского технического университета.
Исследование было начато в 2020 году, и первые результаты выглядят многообещающими. Ученые надеются, что в будущем этот метод станет первым этапом диагностики — как в больницах, так и в амбулаторных учреждениях. При выявлении рака мочевого пузыря на ранних стадиях вероятность избавиться от опухоли значительно возрастает.
По расчетам исследователей, сокращение числа инвазивных обследований может существенно уменьшить как расходы, так и количество пациентов, которым придется проходить повторные процедуры, которые, возможно, конкретному человеку вообще не нужны.