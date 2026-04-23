В Латвии думают об ограничении быстрых кредитов - есть веская причина
Мошенники оформляют на людей десятки кредитов за часы — и государство ищет способ это остановить. Власти предлагают радикальное ограничение, которое может изменить рынок быстрых займов в Латвии.
В борьбе с мошенничеством следует рассмотреть ограничения на выдачу быстрых кредитов, в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции признал глава Службы финансовой разведки (FID) Том Платацис.
FID на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отчитался о результатах работы за прошлый год. Депутаты поинтересовались у Платациса, достаточна ли нормативная база для выполнения всех функций, глава FID ответил, что на данный момент не видит необходимости в существенных изменениях.
В то же время он указал, что хочет обратить внимание депутатов на растущую тенденцию мошенничества. Часть случаев связана с тем, что преступники выманивают накопления у жертв, однако во многих случаях пострадавшие передают свои данные, и на их имя в течение одного дня оформляется несколько быстрых кредитов.
Платацис пояснил, что вместе с коллегами много размышлял о том, как ограничить ситуации, когда такие кредиты можно взять, например, десять раз в течение одного часа. Он отметил, что у главы FID нет полномочий регулировать предпринимательскую деятельность, однако единственное решение, которое он видит, — это запретить выдачу нескольких кредитов в течение одного дня.
«К сожалению, у меня нет готового предложения, и я понимаю, что быстрые кредиты должны выдаваться быстро, однако если бы удалось каким-то образом ограничиться возможностью взять один быстрый кредит в день, это улучшило бы статистику», — сказал Платацис.
В то же время глава FID выразил уверенность, что при дальнейшем обострении проблемы сама отрасль быстрых кредитов будет заинтересована в поиске решений, поскольку предприниматели несут убытки.