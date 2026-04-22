В Юрмале можно будет найти работу за один день: состоится ярмарка вакансий
24 апреля в Каугурском доме культуры в Юрмале на улице Райня, 110, с 13:00 пройдет ежегодная ярмарка вакансий, которую организует Юрмальское самоуправление. Соискателям предложат более 100 вакансий — как для постоянной работы, так и на летний сезон.
Из-за большого интереса со стороны работодателей и ищущих работу жителей Юрмальское самоуправление проводит ярмарку вакансий уже 11-й год подряд.
У соискателей будет возможность лично встретиться с потенциальными работодателями, узнать об актуальных вакансиях, условиях труда и возможностях карьерного роста. Специалисты Юрмальского филиала Государственного агентства занятости проконсультируют посетителей о востребованных на рынке труда навыках и возможностях трудоустройства, а также дадут профессиональные рекомендации о том, как подготовиться к собеседованию.
В ярмарке вакансий примут участие предприятия и учреждения как из Юрмалы, так и из ближайших окрестностей и Рижского региона, предлагая работу как на летний сезон, так и на долгосрочной основе. Соискателям предложат более 100 вакансий в самых разных сферах: администраторы, управляющие ресторанами, повара, официанты, уборщики, операторы оборудования, инспекторы, электротехники, спасатели для работы на пляже в летний сезон, подсобные рабочие в различных отраслях и другие специалисты.