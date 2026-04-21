Авиакомпания Ryanair угрожает отменить рейсы в некоторые европейские страны
Авиакомпания Ryanair предупредила, что может прекратить все рейсы на Мальту, если в аэропортах сохранятся длинные очереди из-за новой системы пограничного контроля Европейского союза.
Проблема связана с новой системой въезда и выезда ЕС — EU Entry/Exit System, которая требует от граждан третьих стран, включая британцев, проходить биометрическую регистрацию во время краткосрочных поездок, сообщает The Sun.
Цель системы — лучше отслеживать въезд и выезд из Шенгенской зоны, однако в ряде аэропортов это привело к серьёзным задержкам. Мальта — одна из стран, где система недавно введена. Пассажиры сообщают, что им приходится очень долго ждать на этапах досмотра и пограничного контроля.
Глава Ryanair Дэвид О'Брайен предупредил, что при ухудшении ситуации авиакомпания может сократить число рейсов на Мальту: «Если возникнут серьёзные заторы и задержки, нам придётся перенаправить самолёты в другие направления».
Он также отметил, что Европа, по его мнению, недостаточно готова к полноценному внедрению системы, а летний туристический сезон может ещё больше усугубить ситуацию.
В ответ аэропорт Мальты увеличил число сотрудников пограничного контроля и создал отдельные шенгенские коридоры для ускорения движения. Кроме того, часть персонала была перенаправлена для поддержки новой системы. Глава аэропорта Алан Борг заявил: «Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы обеспечить максимально плавную работу системы».
И Ryanair, и аэропорт Мальты подтвердили, что продолжат следить за ситуацией и искать решения, чтобы избежать хаоса в летний туристический сезон.
Проблемы возникли не только на Мальте. Подобные очереди наблюдались и в других европейских аэропортах, включая Брюссель, Лиссабон и Прагу. В некоторых местах время ожидания достигало нескольких часов.
Новая система распространяется на 29 европейских стран и касается всех граждан третьих государств при краткосрочных поездках до 90 дней. При этом некоторые страны временно смягчают правила. Например, Греция объявила, что британцы временно освобождены от биометрических процедур, чтобы сократить очереди и облегчить въезд.