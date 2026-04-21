Военный эксперт объяснил, почему Латвия должна сказать спасибо Путину
"Спасибо Трампу и Путину" — такое заявление сделал латвийский военный эксперт. Он считает, что именно кризисы заставили страну резко усилить оборону — и предупреждает, что расслабляться рано.
В условиях растущей геополитической напряженности Латвия стала заметно сильнее — особенно в сфере безопасности и обороны. Такое мнение в эфире программы «Kārtības rullis» высказал заместитель начальника штаба многонациональной дивизии НАТО Айвис Мирбахс.
По его словам, именно кризисы последних лет стали толчком к реальным изменениям в стране. Более того, эксперт сделал резонансное заявление: «На самом деле Трампу и Путину надо сказать спасибо — мы ведь иначе бы не встряхнулись. Значит, все, что до сих пор произошло, на мой взгляд, произошло к лучшему».
Он подчеркнул, что еще несколько лет назад подобные изменения казались невозможными: «Если бы я в 2017 году сказал государственному секретарю, что в 2025 году Латвия будет тратить 5% ВВП на оборону и безопасность, он бы начал смеяться надо мной».
Мирбахс считает, что кризис не только не закончился, но и может сохраняться как фактор давления, стимулирующий развитие: «Этот кризис был. Мне кажется, он до сих пор существует, и его нужно поддерживать, чтобы мы хотели меняться. Поэтому сейчас все идет хорошо — потому что рост произошел в финансах».
Эксперт также обращает внимание на закономерность, подтвержденную исследованиями: чем дальше страны находятся от России и Беларуси, тем меньше они склонны инвестировать в собственную безопасность. Говоря о перспективах Европы, Мирбахс ссылается на оценки западных военных аналитиков: на устранение дефицита оборонных возможностей потребуется два-три года. В этом контексте он подчеркивает ключевую роль союзников:
«Мы не можем сейчас потерять отношения с Америкой, какими бы сложными они ни были. Потому что есть только две страны в мире, которые в ближайшие два-три года способны поставлять необходимое — это Соединенные Штаты и Южная Корея».
Он приводит и сравнительные данные: «США экспортируют около 36% вооружений, Южная Корея — значительную долю. А на фоне этого Франция — около 7%, Германия — около 5%». В завершение эксперт напоминает старый принцип безопасности: «Хочешь мира — готовься к войне. Мы об этом забыли». По его мнению, в ближайшие годы у Европы нет альтернативы — необходимо сохранять тесные отношения с США, пока собственная оборонная промышленность не станет достаточно сильной: «Сейчас у нас нет другого варианта, как поддерживать хорошие отношения с Америкой, чтобы через два-три года встать на ноги. Тогда уже можно будет спорить. Пока — нет основы для этого».