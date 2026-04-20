Избиратели устали: власть теряет очки из-за внутренних споров, и это на руку оппозиции
От ссор коалиционных партий выигрывает оппозиция, для которой это благоприятная почва, чтобы заявлять о необходимости смены власти, оценила текущие политические процессы лектор факультета социальных наук Рижскиго университета Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.
Она отметила, что от этих конфликтов выигрывают и партии, не представленные в парламенте. Говоря о коалиции, политолог подчеркнула, что рейтинги показывают — ни один из партнеров не выигрывает от этих споров. По ее мнению, избиратели устали от конфликтов и хотят больше конструктивной и рациональной работы.
«Сейчас кажется, что гораздо больше времени уходит на ссоры, хотя его можно было бы использовать гораздо более эффективно», — отметила она.
Она считает, что даже если правительство падет, оно фактически продолжит работу как временное. «Поскольку выборы в Сейм уже близко, никто не заинтересован в формировании нового правительства. Даже если нынешнее объявит о завершении работы, так называемое техническое правительство будет работать до выборов и формирования нового кабинета», — пояснила Метла-Розентале.
По ее мнению, и в будущем конфликты продолжатся, поскольку у коалиционных партнеров слишком разные электораты, и сейчас они больше думают о своих избирателях, чем о совместной работе ради государства.
Ранее сообщалось, что после нескольких недель споров в правительстве разногласия по вопросу поддержки airBaltic достигли такой степени, что в середине апреля премьер-министра Эвика Силиня допустила падение правительства. Впрочем, этого не произошло и партии договорились работать дальше.