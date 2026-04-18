Топливо в столицах стран Балтии наконец подешевело - но Рига снова самая дорогая
Цены на топливо в Балтии пошли вниз: бензин и дизель подешевели почти везде, но разрыв между столицами только растет. Почему же Рига снова в лидерах дороговизны?
Цены на топливо в столицах стран Балтии на прошлой неделе снизились, свидетельствуют данные агентства LETA. В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, затем следовали Вильнюс и Таллин. Дизельное топливо также было самым дорогим в Риге, а самая низкая цена в конце рабочей недели была в Таллине.
В Риге цена 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста в пятницу по сравнению с предыдущей пятницей снизилась на 2,2 % до 1,814 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю снизилась на 2,3% и составила в пятницу 2,094 евро за литр.
В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина за неделю не изменилась и составила 1,739 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 4,1% до 2,079 евро за литр в пятницу.
В Таллине на заправках Circle K цена 95-го бензина за неделю снизилась на 3,1% и составила в пятницу 1,694 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,954 евро за литр, что на 6,5% меньше, чем неделей ранее.
Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не изменились по сравнению с предыдущей неделей и составили в пятницу 1,085 и 0,979 евро за литр соответственно. В Таллинне цена автогаза выросла на 1,9% и составила в пятницу 0,977 евро за литр.