В центре Вашингтона построят гигантское сооружение, которое очень не понравилось общественности
Как сообщает BBC, в США предварительно одобрен план Дональда Трампа по строительству 76-метровой триумфальной арки в столице США Вашингтоне, несмотря на крайне негативную реакцию со стороны общественности и организаций по защите исторического наследия.
Критики проекта называют его «пустой тратой денег», «безвкусицей» и «чрезмерно гигантским». Если арка будет построена, она станет, вероятно, самой высокой триумфальной аркой в мире и точно будет превышать высоту здания Капитолия и мемориала Линкольна.
Противники заявляют, что комиссия из семи человек, одобрившая проект, была тщательно подобрана администрацией президента, и никакого иного решения вынести не могла. В частности, в ее состав вошел 26-летний сотрудник офиса Трампа.
«Президент хочет сделать нечто, что, как он чувствует сердцем, является правильным», — заявил председатель комиссии Родни Мимс Кук-младший на слушаниях, добавив, что этот проект «имеет для президента личное значение».
Белый дом представил планы гигантской арки с золотыми элементами, получившей неофициальное название «Арка Трампа», на прошлой неделе. Если проект получит окончательное одобрение, арка станет доминирующей постройкой в панораме Вашингтона, с центральным элементом в виде позолоченной статуи, напоминающим Статую Свободы, с факелом и короной.
Согласно опубликованному Белым домом финансовому плану Национального фонда гуманитарных наук, проект частично будет финансироваться за счет средств налогоплательщиков США. Фонд выделит на него два миллиона долларов в виде специальных средств и еще 13 млн долларов в рамках программы софинансирования.