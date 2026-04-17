Да будет свет! В Шампетерисе стартовали работы по освещению парка за 124 000 евро
Благодаря инициативе общества районов Засулаукс и Шампетерис реализуется проект бюджета участия, цель которого — обустроить освещение в районе и тем самым сделать городскую среду более привлекательной, качественной и удобной для жителей.
На принадлежащем Рижскому самоуправлению земельном участке в районе Шампетерис, расположенном между домами по улице Бартас 3, 6 и 10, где жители любят гулять и отдыхать, сейчас строят уличное освещение.
Проект «Свет для безопасного Засулаукса и Шампетериса» предусматривает установку освещения: 18 парковых фонарей для главных дорожек и еще 4 фонаря возле баскетбольной площадки.
Еще в 2022 году был реализован первый этап развития парка Засулауксской мануфактуры — тогда там появились уличные тренажеры, прогулочный настил и баскетбольная площадка.
В районах Засулаукс и Шампетерис вопрос безопасности по-прежнему остается актуальным, поскольку сейчас освещения не хватает не только в самом парке, но и вокруг него. Установка фонарей должна заметно повысить безопасность и сделать эту территорию более комфортной как для посетителей парка, так и для местных жителей.
Стоимость проектирования и строительства составляет чуть менее 124 тысяч евро с НДС.