Сегодня в Лиепае пройдет особое мероприятие в память случившейся во времена СССР трагедии
В пятницу, 17 апреля, парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере примет участие в памятном мероприятии в Лиепае, посвященном погибшим американским военнослужащим. Их самолет 8 апреля 1950 года был сбит над Балтийским морем советскими истребителями во время военной операции.
В ходе памятного мероприятия состоится церемония возложения цветов у памятника погибшим морякам и рыбакам, где в 2000 году, к 50-й годовщине трагедии, была открыта мемориальная плита в память о погибшем экипаже самолета Военно-морских сил США. Также у побережья Лиепаи в Балтийском море запланировано спускание венков на воду.
«Латвия, которая десятилетиями страдала от советской оккупации, всегда будет благодарна Соединенным Штатам Америки за неизменную и твердую поддержку суверенитета нашего государства. Сегодня мы плечом к плечу защищаем наши общие ценности в рамках альянса НАТО, где наше единство является единственной надежной гарантией того, чтобы самые темные страницы истории никогда больше не повторились», — подчеркивает Лиене Гатере.
Памятное мероприятие посвящено памяти 10 пилотов Военно-воздушных сил США, которые 8 апреля 1950 года на самолете RB4Y-2 вылетели с авиабазы Висбаден в Германии для выполнения военной операции над Балтийским морем. Во второй половине дня связь с самолетом была потеряна, а позднее представители Советского Союза подтвердили, что их истребители открыли огонь по американскому самолету вблизи Лиепаи.