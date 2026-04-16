Цена дизеля в Латвии обновила рекорд: +42% с начала года

Как сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон о сдерживании роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен топлива на экономику и население. Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с 467 до 396 евро за 1000 литров, а для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать до 30 июня.