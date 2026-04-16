Почему быть мужчиной в Латвии по-прежнему выгоднее, когда речь идет о зарплате
В Латвии вновь вырос разрыв в оплате труда мужчин и женщин: по данным Центрального статистического управления, в 2025 году женщины в среднем зарабатывают на 16,8% меньше мужчин за час работы. Хотя в долгосрочной перспективе этот показатель постепенно снижается, за последний год ситуация снова ухудшилась.
На этот показатель влияет целый комплекс социальных и экономических факторов. Значение имеют и профессия, и круг обязанностей, и образование, и возраст, и опыт работы, и количество отработанных часов. Сказываются также спрос и предложение на рынке труда, а также структурные изменения в экономике. При этом сам показатель рассчитывается без исключения влияния этих факторов, поэтому он отражает общую картину, а не причины различий в каждом конкретном случае.
Самый небольшой разрыв в оплате труда в 2025 году зафиксирован в государственном управлении — 3,7%. Далее следуют транспорт и хранение — 4,1%, сфера недвижимости — 4,4%, образование — 5,2%, добывающая промышленность — 6,0%, а также административные и обслуживающие услуги — 6,2%.
Совсем иная картина складывается в ряде других отраслей. Наибольшая разница в почасовой оплате труда между женщинами и мужчинами зафиксирована в сфере искусства, развлечений и отдыха — 35,1%. Высокий разрыв также отмечен в здравоохранении и социальном уходе — 30,5%, в финансовой и страховой сфере — 29,5%, а также в информационно-коммуникационных услугах — 25,8%.
В частном секторе разница в почасовой оплате оказалась заметно выше, чем в общественном: 17,6% против 12,3%. То есть в частном секторе разрыв был на 5,3 процентного пункта больше.
Если смотреть на занятость по объему рабочего времени, то женщины, работающие полный рабочий день, в среднем зарабатывали на 14,3% меньше мужчин. При этом здесь ситуация немного улучшилась: по сравнению с 2024 годом разница сократилась на 5,6 процентного пункта. А вот среди тех, кто работает неполный день, напротив, произошло заметное ухудшение: разрыв вырос с 11,2% до 18,8%.
Возраст тоже играет свою роль. Самая небольшая разница в почасовой оплате труда наблюдалась среди молодых работников до 25 лет — 9,3%. Самый выраженный разрыв зафиксирован в возрастных группах 35–44 и 45–54 лет: в этих категориях женщины в среднем получали на 18% меньше мужчин.