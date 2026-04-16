Жители Лиепаи нашли пакеты с едой под дверью - но не обрадовались, а испугались
Фото: Facebook / Jevgenija Valdmane
Пакеты с едой оставили под дверьми.
Жители Лиепаи нашли пакеты с едой под дверью - но не обрадовались, а испугались

В Лиепае у дверей квартир появились пакеты с бесплатной едой — рис, макароны, крупы. Почему же вместо радости и благодарности латвийцы чувствуют тревогу?

В Лиепае жители одного из многоквартирных домов столкнулись с необычной ситуацией: у дверей всех квартир появились пакеты с продуктами. Женщина рассказала об этом в соцсетях и вызвала бурное обсуждение.

По словам женщины, она обнаружила у своей двери набор продуктов и заметила, что такие же лежат у соседей: «Сегодня у всех квартир в нашем доме оставили такие продукты. Что это за акция? Мне это не кажется чем-то хорошим. Возможно, кто-то, кому они действительно нужны, остался без них. С радостью отдала бы, если кому-то нужно».

Судя по фото, в наборах были макароны, крупы и рис. На упаковке риса указано: «Бесплатно. Не предназначено для продажи», а также отмечено, что это биологический продукт (BIO рис 1 кг), произведенный в ЕС. Это подтверждает, что продукты, скорее всего, относятся к гуманитарной или социальной помощи.

Именно это предположение поддержали многие комментаторы: «Я видел такие пакеты только от Красного Креста. Типичная помощь для беженцев или малоимущих». Другие считают, что продукты просто не понадобились тем, кому их выдали: «Это из пакетов для малоимущих. Правильно делают — если не продают, то отдают бесплатно. Хорошо, что не выбрасывают».

Но не все отреагировали спокойно. Некоторые обратили внимание на странности: «Самое интересное, что у нуждающихся — 400 граммов риса, а не килограмм».

Звучат и более жесткие версии: «Очередные малоимущие, которые выбрасывают свои пакеты. Видимо, им это не нужно». Часть пользователей восприняла ситуацию с подозрением и даже страхом: «Никогда не берите то, что кто-то неизвестный оставил специально. Лучше выбросить». «Хотите отравиться — берите и ешьте…» — пишет еще один комментатор.

