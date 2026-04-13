Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией Иветы и откликнуться всех, кто знает о ее местонахождении.
Аварии и происшествия
Сегодня 11:51
По дороге в Екабпилс пропала девочка. Полиция просит помочь в поисках Иветы Федоровой
Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Ивету Федорову 2011 года рождения.
Девочка 5 апреля этого года около 21:30 направилась в Екабпилс, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 160 см, черные волосы до плеч. Была одета в черную куртку из искусственной кожи, светло-голубые джинсы и белую спортивную обувь.
Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией Иветы и откликнуться всех, кто знает о ее местонахождении, позвонив по телефону 112.