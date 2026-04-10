ЕС принял директиву, из-за которой жителям Латвии придется еще больше раскошелиться на утилизацию отходов

Компания также информирует, что согласно данным Государственной службы окружающей среды за 2024 год, в рамках системы ответственности производителей на рынок Латвии было размещено более 473 тонн гальванических элементов и батарей, тогда как собрано было 222 тонны, или 47% от объема. Это подтверждает устойчивую тенденцию: значительная часть использованных батарей по-прежнему не попадает в контролируемую и безопасную для окружающей среды систему обращения. Но проблема в Латвии не связана с отсутствием инфраструктуры раздельного сбора. Использованные батареи можно сдавать как в местах торговли, где продаются новые батареи, так и на площадках сортировки отходов.