Синоптики сообщили, когда в Латвию придет по-настоящему весеннее тепло
Весна в Латвии наконец-то просыпается: после холодных ночей и редких осадков уже на следующей неделе температура местами поднимется выше +15.
В предстоящие выходные погодные условия в Латвии существенно не изменятся, но на следующей неделе температура воздуха временами уже будет превышать +15 градусов, свидетельствуют текущие прогнозы погоды.
В ближайшие две ночи столбики термометров опустятся до 0…-6 градусов, максимальная температура воздуха в четверг не превысит +8 градусов, в пятницу местами воздух прогреется до +11 градусов. Облачность в основном будет небольшой, осадков не ожидается. Ветер станет слабее.
В субботу и воскресенье облачность увеличится, во многих местах - особенно на юго-востоке страны - выпадут кратковременные осадки, помимо дождя, возможен также мокрый снег и небольшой град. При умеренном восточном ветре температура воздуха повысится на несколько градусов.
На следующей неделе временами не исключается дождь, но в солнечную погоду во многих районах страны прогнозируется повышение температуры воздуха выше +15 градусов.