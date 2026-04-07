Пабрикс: политика Трампа фактически поддерживает Россию
Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о тревожной тенденции: политика Дональда Трампа играет на руку России, ослабляя Украину и НАТО. На фоне конфликтов растет риск глобального сдвига сил — и выигрывает совсем не Запад.
За последний год вся политика президента США Дональда Трампа была направлена на поддержку интересов России, заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Rīta panorāma» директор аналитического центра Northern Europe Policy Centre, бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Одновременно Трамп сократил поддержку США Украине в войне против России, отметил эксперт, указав, что Соединенные Штаты, возможно, еще помогают Украине некоторой разведывательной информацией, но фактически не предоставляют финансовой и военной поддержки, и вместо этого Украина получает эту поддержку от Европы.
Пабрикс также добавил, что Россия помогает Ирану в войне в Персидском заливе, однако Владимир Путин за это не получает никакого наказания от США.
«В связи с этим я думаю, что нас ждет очень интересное время также на саммите НАТО в Анкаре. Я не знаю, о чем и в какой форме мы будем говорить, но нам, латвийским политикам, а также политикам Европы необходимо сделать очень быстрые выводы, и, на мой взгляд, нужно гораздо активнее действовать в рамках сотрудничества региона Балтийского моря», — призвал эксперт.
На вопрос, получает ли Россия больше выгоды или потерь от войны в Иране, Пабрикс ответил, что однозначного победителя или проигравшего нет, и обе стороны что-то теряют. Латвия в этой ситуации проигрывает из-за того, что Россия видит все более глубокий раскол НАТО и противоречия внутри альянса, что дает России возможности эскалировать ситуацию и продолжать войну в Украине, отметил аналитик, добавив, что войну в Украине и войну в Иране можно назвать сообщающимися сосудами.
В текущей ситуации, при ослаблении Ирана, Запада и НАТО, наибольшим выгодоприобретателем остается Китай, добавил Пабрикс.