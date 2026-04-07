На Пасху в Латвии поймали десятки пьяных водителей: цифры выросли по сравнению с прошлым годом.

В этом году в Страстную пятницу были задержаны 16 пьяных водителей, в Великую субботу - 13, в первый день Пасхи - 20, а в праздничный понедельник - шесть. Кроме того, ежедневно проводились задержания водителей, управлявших транспортными средствами под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.