Синоптик объяснил, почему погода в Латвии сегодня меняется каждые 5 минут

В понедельник в социальных сетях синоптик Мартин Бергштейн сообщил, что сегодня Латвия находится в холодном секторе циклона, под влиянием которого дует порывистый ветер и формируются кучевые облака, приносящие кратковременные осадки - дождь, град и мокрый снег. "Конвективную активность, то есть образование кучевых облаков, усиливают коротковолновые ложбины в барическом поле, которые дополнительно способствуют их развитию. Это классический весенний день с конвекцией в холодной воздушной массе: солнце сменяется дождем и градом, которые на время покрывают землю белым слоем, а уже через пять минут снова светит солнце", - рассказал интересную информацию Бергштейн.