Синоптик объяснил, почему погода в Латвии сегодня меняется каждые 5 минут
Погода в Латвии в начале недели больше напоминает переменчивый март, чем устойчивую весну: в стране наблюдаются порывистый ветер, кратковременные осадки, град и мокрый снег. По словам синоптика Мартина Бергштейна, Латвия сейчас находится в холодном секторе циклона, поэтому солнце здесь может смениться белым налетом града буквально за несколько минут.
В понедельник в социальных сетях синоптик Мартин Бергштейн сообщил, что сегодня Латвия находится в холодном секторе циклона, под влиянием которого дует порывистый ветер и формируются кучевые облака, приносящие кратковременные осадки - дождь, град и мокрый снег. "Конвективную активность, то есть образование кучевых облаков, усиливают коротковолновые ложбины в барическом поле, которые дополнительно способствуют их развитию. Это классический весенний день с конвекцией в холодной воздушной массе: солнце сменяется дождем и градом, которые на время покрывают землю белым слоем, а уже через пять минут снова светит солнце", - рассказал интересную информацию Бергштейн.
Šodien Latvija atrodas ciklona aukstajā sektorā, kura ietekmē pūš brāzmains vējš un veidojas gubu mākoņi, kas nes īslaicīgus nokrišņus - lietu, krusu un slapju sniegu. Konvektīvo (gubu mākoņu veidošanās) aktivitāti pastiprina īsviļņu ieplakas (shortwave trough) bāriskajā laukā,… pic.twitter.com/myShdTBELc— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) April 6, 2026
В ночь на вторник небо будет затянуто облаками, по всей Латвии временами ожидается дождь, местами в восточных районах страны — также мокрый снег. В западных и центральных районах будет дуть умеренно сильный западный, северо-западный ветер с порывами до 15–19 метров в секунду, на побережье залива — до 20 метров в секунду, тогда как в восточных районах ветер будет умеренным. Минимальная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов.
В Риге ночь будет пасмурной, временами ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренно сильный западный, северо-западный ветер с порывами 15–19 метров в секунду, а в середине ночи — до 20 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +2...+3 градусов.
Днем небо также останется затянутым облаками, сохранится дождливая погода, а в восточных районах страны ожидается и мокрый снег. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, северный ветер, в прибрежных районах с порывами до 15–18 метров в секунду. Воздух прогреется лишь до +3...+6 градусов.
В Риге днем будет пасмурно, временами пройдет дождь. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, северный ветер с порывами до 15–16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4...+5 градусов.