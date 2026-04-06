Во вторник в Латвии будет пасмурно, ветрено и холодно

Ночью небо будет затянуто облаками, по всей Латвии временами ожидается дождь, местами в восточных районах страны — также мокрый снег. В западных и центральных районах будет дуть умеренно сильный западный, северо-западный ветер с порывами до 15–19 метров в секунду, на побережье залива — до 20 метров в секунду, тогда как в восточных районах ветер будет умеренным. Минимальная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов.