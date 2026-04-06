Во вторник в Латвии будет пасмурно, ветрено и холодно
Латвию ждет сырая, холодная и по-настоящему неуютная погода: ночью и днем по всей стране ожидаются осадки, а местами дождь будет переходить в мокрый снег. В Риге тоже будет ветрено, пасмурно и зябко, при этом температура и ночью, и днем останется низкой.
Ночью небо будет затянуто облаками, по всей Латвии временами ожидается дождь, местами в восточных районах страны — также мокрый снег. В западных и центральных районах будет дуть умеренно сильный западный, северо-западный ветер с порывами до 15–19 метров в секунду, на побережье залива — до 20 метров в секунду, тогда как в восточных районах ветер будет умеренным. Минимальная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов.
В Риге ночь будет пасмурной, временами ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренно сильный западный, северо-западный ветер с порывами 15–19 метров в секунду, а в середине ночи — до 20 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +2...+3 градусов.
Днем небо также останется затянутым облаками, сохранится дождливая погода, а в восточных районах страны ожидается и мокрый снег. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, северный ветер, в прибрежных районах с порывами до 15–18 метров в секунду. Воздух прогреется лишь до +3...+6 градусов.
В Риге днем будет пасмурно, временами пройдет дождь. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, северный ветер с порывами до 15–16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +4...+5 градусов.