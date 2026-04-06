ФОТО: качели, воздушные змеи и народные забавы - как в Риге отметили первый день Пасхи

Празднование Пасхи в Риге в 2026 году
5 апреля в Риге Пасху отметили по-весеннему шумно и многолюдно. На Бастионной горке, в парке Узварас и на Ратушной площади праздник собрал семьи с детьми, компании друзей и просто гуляющих рижан, которые пришли провести день на свежем воздухе.
Главной чертой праздника стала именно живая, уличная атмосфера. На площадках было много детей, родителей, пожилых людей, подростков. Люди гуляли вдоль воды, останавливались у интерактивных зон, смотрели представления, участвовали в играх и фотографировались у праздничных декораций.
В Риге установлены яркие весенние объекты — большие разноцветные ветряки, декоративные цветы, фигуры птиц и другие инсталляции, возле которых охотно фотографировались взрослые и дети. Для посетителей подготовили качели и различные игровые конструкции, к которым выстраивались небольшие очереди.
Отдельной частью праздника стали активности для детей. Маленькие посетители играли в крупноформатные деревянные игры: крестики-нолики, лабиринты, головоломки с цифрами, настольные игры с шариками и другие развивающие задания. Эти зоны явно пользовались спросом: возле столов собирались сразу несколько поколений — дети играли, а взрослые наблюдали, подсказывали и тоже включались в процесс.
Пасхальное настроение создавали и традиционные для такого дня занятия на открытом воздухе. Дети запускали воздушных змеев, бегали по газонам, качались, танцевали и участвовали в общих развлечениях.