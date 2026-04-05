На этой неделе в Латвию вернутся морозные ночи и солнечные дни

В понедельник ожидается преимущественно облачная и ветреная погода. Ночью в центральных и восточных районах пройдут дожди, а утром Курземе достигнет новая зона осадков, которая принесет дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до +1…+4 градусов. Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного с порывами до 15-19 м/с, на побережье - до 20-23 м/с. Днем на большей части территории продолжатся дождь и мокрый снег, а температура повысится лишь до +2…+7 градусов.