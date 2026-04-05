В понедельник Латвию накроют дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра

Ночью облачность будет переменной, и с запада Латвию продолжит пересекать зона осадков — в центральных и восточных районах ожидается дождь. В ранние утренние часы к морскому побережью приблизится новая зона осадков, поэтому утром на западе страны ожидаются дождь, а также мокрый снег. Будет дуть умеренный до умеренно сильного западный, юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 20–23 м/с. Минимальная температура воздуха составит от +1 до +4 градусов.