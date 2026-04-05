В понедельник Латвию накроют дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра
В Латвии на Второй день Пасхи ожидается не по-весеннему неприятная погода: страну накроют дождь, мокрый снег и сильный ветер, а на побережье порывы будут особенно опасными.
Ночью облачность будет переменной, и с запада Латвию продолжит пересекать зона осадков — в центральных и восточных районах ожидается дождь. В ранние утренние часы к морскому побережью приблизится новая зона осадков, поэтому утром на западе страны ожидаются дождь, а также мокрый снег. Будет дуть умеренный до умеренно сильного западный, юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 20–23 м/с. Минимальная температура воздуха составит от +1 до +4 градусов.
В Риге ночь начнется с облачной и дождливой погоды, однако уже в середине ночи осадки прекратятся, и небо на время прояснится. Будет дуть умеренный до умеренно сильного юго-западный, южный ветер. Воздух остынет до +2…+4 градусов.
Второй день Пасхи принесет сырую и ветреную погоду — на большей части территории временами ожидается дождь, местами также мокрый снег, а западный ветер сохранится порывистым. Максимальная температура воздуха достигнет +2…+7 градусов.
В Риге временами пройдет дождь, не исключено, что можно будет заметить и отдельные снежинки мокрого снега. В течение дня ветер повернет с запада, и в первой половине дня его порывы достигнут 15–17 м/с, при этом воздух не прогреется выше +5…+7 градусов.