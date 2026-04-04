Пасха в Латвии начнется с дождя, мокрого снега и сильного ветра
Погода в Латвии на Пасху будет переменчивой: ночью ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, днем местами выглянет солнце, но уже к вечеру страну вновь накроет новая зона осадков.
Ночь начнется с облачной и дождливой погоды, местами на востоке страны ожидается и мокрый снег. Во второй половине ночи в западных и центральных районах осадки прекратятся, а небо постепенно начнет проясняться. Будет дуть умеренный до умеренно сильного западный, юго-западный ветер, который на большей части территории усилится в порывах до 15–19 м/с. Минимальная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.
В Риге ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, однако во второй половине ночи небо начнет проясняться. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, который с середины ночи усилится в порывах до 15 м/с. Температура воздуха понизится до +2...+4 градусов.
В первый день Пасхи погода будет облачной, однако временами будет выглядывать солнце. Утром местами в северо-восточных районах еще ожидаются дождь и мокрый снег, затем осадки прекратятся. Вечером Латвию с запада начнет пересекать новая зона осадков, которая на большей части страны принесет дождь. Ветер юго-западный, западный, умеренный до умеренно сильного. Утром и во второй половине дня в прибрежных районах порывы ветра усилятся до 15–18 м/с. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.
В столице первая половина дня будет преимущественно солнечной, однако к вечеру небо затянется облаками и ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, утром его порывы еще будут достигать 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит около +10 градусов.