Пасха в Латвии начнется с дождя, мокрого снега и сильного ветра

В первый день Пасхи погода будет облачной, однако временами будет выглядывать солнце. Утром местами в северо-восточных районах еще ожидаются дождь и мокрый снег, затем осадки прекратятся. Вечером Латвию с запада начнет пересекать новая зона осадков, которая на большей части страны принесет дождь. Ветер юго-западный, западный, умеренный до умеренно сильного. Утром и во второй половине дня в прибрежных районах порывы ветра усилятся до 15–18 м/с. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.